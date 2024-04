Como a dona do TikTok reforçou seu controle sobre o aplicativo

San Francisco, Londres e Pequim | Financial Times

O proprietário do TikTok com sede em Pequim, ByteDance, reforçou seu controle sobre suas operações nos EUA nos últimos dois anos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, mesmo quando o ímpeto para banir o aplicativo de vídeos curtos cresceu em Washington.

O governo dos EUA aprovou legislação esta semana com o objetivo de forçar o TikTok a se desvincular de sua controladora ou enfrentar uma proibição em todo o país, mas separar o aplicativo de vídeos virais de sua empresa controladora de US$ 268 bilhões é um desafio.

Mais de 20 funcionários atuais e antigos disseram ao Financial Times que o TikTok se tornou ainda mais entrelaçado com a ByteDance à medida que as tensões sobre a propriedade do aplicativo aumentaram.

O logotipo do aplicativo TikTok é visto na ilustração - Dado Ruvic - 22.ago.22/Reuters

Essas pessoas disseram que funcionários da ByteDance, incluindo gerentes seniores, foram transferidos para o TikTok; trabalhadores baseados nos EUA que falavam mandarim eram favorecidos por sua capacidade de trabalhar com colegas chineses; e os esforços de reestruturação visaram trabalhadores baseados nos EUA que não atendiam aos rigorosos padrões de desempenho.

"Há uma espécie de verniz ou fachada de que essas duas empresas são separadas", disse Joël Carter, ex-gerente de políticas de anúncios dos EUA que saiu em agosto de 2023. "Na realidade, elas são uma só."

Dez funcionários atuais e antigos disseram que o número de funcionários chineses aumentou dentro do TikTok nos últimos dois anos, com a ByteDance transferindo trabalhadores da China para outros escritórios globais, incluindo nos EUA.

Isso incluiu líderes seniores. No ano passado, a ByteDance transferiu Qing Lan do Douyin, sua versão chinesa do aplicativo, para liderar o braço de publicidade de pequenas e médias empresas do TikTok nos EUA, uma nomeação primeiro noticiada pelo Wall Street Journal.

Os informantes falaram principalmente sob condição de anonimato por medo de retaliação da empresa, que pode reter bônus e prêmios de ações se os funcionários violarem as regras de não difamação, de acordo com documentos vistos pelo FT.

Essas alegações surgem depois que executivos do TikTok em determinado momento afirmaram sob juramento que era uma empresa "distribuída", sem sede global oficial. Seu site sugere que a sede do TikTok está em Los Angeles e Singapura, sem escritórios na China, e que as decisões não são tomadas em Pequim.

"Como qualquer empresa global, temos funcionários ao redor do mundo e os funcionários se movem ao longo de suas carreiras para atender às necessidades de negócios. Isso não é um desenvolvimento recente, nem é exclusivo do TikTok", disse a empresa em comunicado.

"A premissa e as declarações desta reportagem são falhas e baseadas em fontes anônimas que estão espalhando falsidades em busca de uma agenda pessoal. Qualquer jornalista saberia que isso não atende ao padrão jornalístico de apresentar fatos reais."

A empresa prometeu travar uma batalha legal contra a legislação dos EUA, enquanto o governo chinês disse que se opõe a uma venda.

Qualquer desinvestimento será difícil. Documentos de 2023 vistos pelo FT mostram funcionários da ByteDance baseados na China em equipes como operações de produtos de segurança se reportando diretamente a líderes baseados nos EUA e alguns funcionários globais se reportando diretamente a chefes baseados na China.

"Eles estão anulando nossas decisões locais [e] rebaixando a liderança americana", disse um atual funcionário sênior dos EUA.

Vários funcionários dos EUA reclamaram de longas horas de trabalho e de um sistema de avaliação de desempenho pouco transparente no qual alegam que os líderes manipulam as avaliações dos funcionários para atender a metas predefinidas e facilitar reestruturações.

As movimentações ocorrem em parte porque os executivos da ByteDance acreditam que o TikTok não está se saindo tão eficazmente quanto suas operações chinesas, sugerindo que os funcionários americanos têm uma produção menor do que os colegas na China, de acordo com um funcionário sênior familiarizado com o pensamento da liderança

O empurrão veio quando a ByteDance estava se aproximando de um IPO de sucesso, buscando impressionar investidores com o crescimento explosivo do TikTok. O TikTok atingiu um recorde de US$ 16 bilhões em receita nos EUA em 2023, informou o FT no mês passado.

Mas durante audiências no Congresso, executivos do TikTok foram questionados por políticos americanos que alegaram que o Partido Comunista Chinês poderia acessar os dados dos 170 milhões de usuários americanos do aplicativo para fins de espionagem, sob leis de inteligência nacional, ou proliferar propaganda ou interferência em eleições.

Em janeiro, o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, insistiu que os dados dos usuários dos EUA haviam sido transferidos para "fora do alcance" da China, para uma estrutura de nuvem protegida construída em uma parceria de US$ 1,5 bilhão com a Oracle, conhecida como "Projeto Texas".

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, em audiência do Comitê Judiciário do Senado, no Capitólio, em Washington, EUA, em janeiro de 2024 - Nathan Howard - 31.jan.2024/Reuters

Muitos funcionários atuais e antigos do TikTok apontam, no entanto, para outras situações em que a empresa continua a receber direcionamento da ByteDance.

Processos básicos, como aprovação de músicas usadas em anúncios ou correção de falhas técnicas, exigiram coordenação com colegas na China, disseram várias pessoas.

Decisões de política e moderação de conteúdo têm sido um ponto de atrito. De acordo com três ex-membros da equipe familiarizados com o assunto, a equipe de trust and safety (confiança e segurança) do TikTok já entrou em conflito com funcionários na China sobre conteúdos com o movimento de dança twerking.

Líderes chineses consideraram o twerking muito sugestivo sexualmente, exigindo que fosse removido ou tornando-o mais difícil de encontrar, disseram as pessoas, enquanto seus colegas americanos resistiram repetidamente.

O TikTok afirmou que funcionários da ByteDance na China não estavam envolvidos em decisões de confiança e segurança, que eram tratadas nos EUA e na Irlanda.

Sistemas internos, como para comunicação, colaboração ou acesso a informações de emprego, são hospedados na China, disseram funcionários do TikTok. Mas eles disseram que o software também poderia rastrear a localização dos funcionários por meio de seus endereços IP e outros dados biométricos.

A empresa também recebeu reclamações de que é hostil a mulheres e minorias e foi alvo de várias ações judiciais e queixas relacionadas à discriminação nos últimos meses.

Isso inclui uma de Carter, que alegou ter sofrido retaliação do TikTok após reclamar de discriminação racial em uma denúncia à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego dos EUA. O TikTok já afirmou anteriormente que leva "muito a sério as preocupações dos funcionários e tem políticas rigorosas que proíbem discriminação, assédio e retaliação no local de trabalho".

Em fevereiro, a ex-chefe de marketing global do TikTok nos EUA, Katie Puris, alegou em uma ação judicial que foi demitida porque alguns executivos da empresa, incluindo o presidente da ByteDance, Lidong Zhang, acreditavam que ela "carecia da docilidade e submissão especificamente exigidas de funcionárias mulheres". O TikTok não comentou a ação.

Houve tentativas de amenizar as tensões. Um documento circulado entre alguns funcionários do TikTok no ano passado sugere que o "alto poder de distância" —a aceitação do poder hierárquico como parte da sociedade— é comum na China. Em contraste, o "baixo poder de distância" —que afirma que a desigualdade na sociedade deve ser minimizada— é comum nos EUA e no Reino Unido, por exemplo.

Às vezes com inglês com erros gramaticais, o documento instava os funcionários a levar essas diferenças em consideração ao trabalhar com pessoas no exterior e "tentar mostrar nossa sinceridade mudando nossos próprios hábitos e equilibrando valores culturais entre nós".

Muitos permanecem céticos em relação a esses esforços. Um funcionário recente do TikTok disse: "Há piadas internas de que, se você ficou mais de dois anos, ficou uma vida inteira".