Veja o que Apple planeja revelar de novidades sobre iPad na próxima terça

Já se passaram mais de 18 meses desde que a Apple atualizou sua linha de iPads, marcando o maior intervalo entre novos modelos desde que Steve Jobs apresentou o produto pela primeira vez, em 2010. A espera finalmente termina em 7 de maio.

Na próxima terça, Tim Cook, CEO da Apple, deve apresentar importantes atualizações para o iPad Pro e iPad Air, assim como novas versões de acessórios para o tablet.

Fachada de loja da Apple em Pequim, na China. Previsto para próxima terça (7), o evento "Let Loose" irá trazer novidades sobre iPads e seus assessórios. - Nicolas Asfouri/AFP

O anúncio será feito de forma online, no evento batizado "Let Loose" ("solte", em português), que terá duração de apenas meia hora. O evento acontecerá às 7h do horário da Califórnia (11h em Brasília), três horas mais cedo do que o habitual.

Isso significa que será em horário comercial para os fãs europeus da marca e, talvez mais importante, em horário em que o público na Ásia possa assistir antes de dormir. Aumentar as vendas na China é um foco importante para empresa neste momento.

Também é um momento crítico para o iPad. Após um aumento nas vendas durante a pandemia, a demanda diminuiu nos últimos dois anos. As vendas do iPad foram particularmente fracas no último trimestre, quando caíram 17% e ficaram longe das estimativas dos analistas. A Apple prvê que a receita do iPad deve se recuperar no período atual, e conta com novos modelos para ajudar a reconquistar os consumidores.

Ao contrário dos grandes lançamentos de produtos da Apple —a WWDC (Conferência Mundial de Desenvolvedores), em junho, e a divulgação do novo iPhone, em setembro— não haverá um grande evento presencial na sede da empresa em Cupertino, Califórnia.

Em vez disso, a Apple está realizando sessões menores em Nova York e Londres, onde jornalistas poderão assistir ao anúncio em vídeo e experimentar os dispositivos.

Aqui estão os novos produtos esperados no evento —e o que provavelmente não será anunciado em breve:

Os novos iPads

A estrela do evento será um novo iPad Pro, com um design atualizado e tela mais nítida. Será o primeiro a receber uma tela Oled, a tecnologia usada no iPhone desde 2017. Além de melhorar a qualidade da imagem, os Oleds permitem dispositivos mais finos, e a Apple deve reduzir a espessura do tablet Pro. Os novos modelos devem vir nos tamanhos de tela de 11 polegadas e 12,9 polegadas e também podem incluir os primeiros processadores M4 da Apple. Esses chips ajudarão a alimentar tarefas de inteligência artificial —parte de um esforço mais amplo envolvendo inteligência artificial que a Apple explicará mais detalhadamente em junho deste ano.

O iPad Air, tablet intermediário da Apple, também será atualizado na próxima terça-feira. A grande novidade é que a Apple adicionará uma segunda opção de tamanho de tela pela primeira vez. A nova versão de 12,9 polegadas terá o mesmo tamanho do iPad Pro, oferecendo aos consumidores uma maneira mais barata de obter um tablet de tela grande. A versão atual de 10,9 polegadas continuará disponível, e ambos os modelos provavelmente serão atualizados com o chip M2, que a Apple lançou pela primeira vez no MacBook Air em 2022.

Acessórios atualizados

Não é segredo que a Apple Pencil, acessório que permite desenhar e escrever no iPad, terá destaque na apresentação de terça-feira: a empresa retratou o dispositivo no convite para o evento. O acessório reformulado incluirá feedback tátil, uma função que permite aos usuários sentir um pequeno efeito de vibração ao realizar ações com a caneta. Os usuários provavelmente também poderão usar o acessório para realizar determinadas tarefas. A Pencil foi atualizado pela última vez em 2023, quando a Apple lançou uma nova versão de baixo custo. A nova será uma substituição para o modelo de alta qualidade lançado em 2018.

A Apple também apresentará um novo Magic Keyboard, teclado para o iPad, atualizado, um equipamento que serve como capa para o tablet, que inclui um teclado e um pequeno trackpad. A nova versão deve ser mais durável, usar alumínio e fazer com que o iPad pareça mais com um laptop. Os usuários reclamaram que a versão atual pode rasgar ou se desfazer após vários meses de uso.

