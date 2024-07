OpenAI trabalha em nova tecnologia de raciocínio chamada 'Strawberry'

Reuters

A OpenAI, criadora do ChatGPT, está trabalhando em uma nova frente para os seus modelos de inteligência artificial com um projeto de codinome "Strawberry," de acordo com uma fonte familiarizada com o tema e documentação interna vista pela Reuters.

O projeto, cujo detalhes não foram divulgados anteriormente, aparece no momento em que a startup apoiada pela Microsoft corre para mostrar quais os tipos de modelos são capazes de apresentar capacidade complexa de raciocínio.

Logo do ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI - SEBASTIEN BOZON/AFP

Equipes internas na OpenAI estão trabalhando no Strawberry, segundo uma cópia de um documento interno recente da OpenAI visto pela Reuters em maio. A Reuters não foi capaz de confirmar a data precisa do documento, que detalha um plano para como a OpenAi pretende usar o Strawberry para realizar pesquisas.

A fonte descreveu o plano para a Reuters como um trabalho em andamento, e a agência de notícias não conseguiu definir o quão próximo Strawberry está de ser disponibilizado para o público.

Como o Strawberry funciona é um segredo até para as pessoas trabalhando dentro da OpenAI, disse a fonte.

O documento descreve um projeto que usa os modelos Strawberry com o objetivo de permitir a IA da empresa a não só gerar respostas a perguntas, mas também a planejar com antecedência o suficiente para navegar a internet autonomamente e de maneira confiável para fazer o que a OpenAI chama de "pesquisa profunda", segundo a fonte.

Isso é algo que escapou aos modelos de IA até agora, de acordo com entrevistas com dezenas de pesquisadores em IA.

Ao ser questionado sobre o Strawberry e os detalhes desta reportagem, um porta-voz da OpenAI disse em nota: "Queremos que os nossos modelos de IA vejam e entendam o mundo mais que nós mesmos. Pesquisa continuada em novos recursos de IA é uma prática comum no mercado, com a crença compartilhada que esses sistemas vão melhorar o seu raciocínio ao longo do tempo."

O projeto Strawberry era conhecido anteriormente como Q*, noticiado pela Reuters no ano passado, que já era visto na empresa como um divisor de águas.

Duas fontes descreveram ter visto, neste ano, o que funcionários da OpenAI lhes disseram ser demonstrações do Q*, com capacidade de responder difíceis questões de ciência e matemática que estão acima da capacidade dos modelos disponíveis comercialmente hoje em dia.

A OpenAI espera que a inovação consiga melhorar dramaticamente a capacidade de raciocínio dos modelos de IA, disse a pessoa familiar com o tema, acrescentando que o Strawberry envolve uma maneira especializada de processar um modelo de IA que foi treinada em bancos de dados muito grandes.

Pesquisadores entrevistados pela Reuters disseram que o raciocínio é o ponto-chave para a IA conquistar nível humano, ou super-humano, de inteligência.

Embora os grandes modelos de linguagem já consigam resumir textos complexos e produzir elegantes textos em prosa de maneira muito mais rápida do que qualquer humano, a tecnologia fracassa ao enfrentar problemas comuns cujas soluções parecem intuitivas para a maior parte das pessoas, como reconhecer falácias lógicas ou jogar o jogo da velha. Quando os atuais modelos encontram esses problemas, eles frequentemente ‘alucinam’ e geram informações falsas.

Os pesquisadores de IA entrevistados pela Reuters concordam que o raciocínio, no contexto da IA, envolve a formação de um modelo que permita à IA planejar com antecedência, refletir como o mundo físico funciona e trabalhar de maneira confiável em problemas com várias etapas desafiadoras.

Melhorar o raciocínio dos modelos de IA parece chave para desbloquear a capacidade dos modelos de enfrentar problemas de todos os tipos, desde a realização de grandes descobertas cientificas até a construção de novos softwares.