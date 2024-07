Samsung lança novos celulares dobráveis e fone de ouvido que faz tradução

São Paulo

A Samsung lançou, nesta terça-feira (10), sua nova linha de smartphones dobráveis Galaxy Z em evento realizado na capital francesa, Paris. Os preços do celular maior, Z Fold6, chegam a R$ 13.799, e a caneta é vendida à parte.

Os aparelhos já estão em pré-venda no Brasil, com descontos de até R$ 1.500, e entrega a partir de 22 de julho. O dobrável compacto Z Flip6 terá preços entre R$ 7.999 (256 GB de armazenamento) e R$ 8.999 (512 GB).

Após a Apple anunciar uma versão mais inteligente da Siri integrada ao ChatGPT, a Samsung adicionou o assistente inteligente do Google, Gemini, aos aparelhos dobráveis.

Foto mostra novos smartphones dobráveis da Samsung, Galaxy Z Flip6 (à esquerda) e Galaxy Z Fold6 (à direita) - Emmanuel Dunand/AFP

"Basta deslizar o canto da tela ou dizer "ei, Google", para chamar o Gemini e obter ajuda com escrita, estudos ou planejamento de uma viagem", diz a Samsung em anúncio. Para isso, o usuário precisará estar conectado à conta do Google e o acesso a recursos depende do país de origem.

Segundo a fabricante, a interface dobrável expande as possibilidades da inteligência artificial, ao permitir atuar em duas telas.

No Galaxy Fold6, por exemplo, é possível que uma pessoa visualize as traduções feitas pelo "intérprete digital" da Samsung, enquanto mantém uma conversa em videoconferência. "O aplicativo também oferece tradução em tempo real com o modo escuta, permitindo que o usuário entenda facilmente ao escutar palestras ou apresentações."

A caneta da Samsung, com a assistência de inteligência artificial, permite que o usuário crie peças gráficas a partir de esboços, com auxílio de inteligência artificial. Para isso, o usuário precisará estar conectado à internet, indicando que o processamento dos dados ocorrerá na nuvem.

No Galaxy Z Flip6, a Samsung destaca as possibilidades de fazer selfies com as câmeras principais e a integração com os dispositivos vestíveis da Samsung, como os smartwatches (relógios inteligentes), para o acompanhamento de dados de saúde facilmente, na tela auxiliar.

A Samsung foi pioneira no formato dobrável, recordou o presidente da área de comunicação móvel da empresa, TM Roh, com o lançamento do Galaxy Z Flip, em 2020.

Liderado pela fabricante coreana, os dobráveis ainda correspondem a uma pequena fração do mercado de smartphones, com uma projeção de 17,8 milhões de vendas neste ano dentro de um universo de 1,4 bilhão de unidades vendidas ao ano, de acordo com relatório da empresa de inteligência de mercado TrendForce.

A adesão a esses aparelhos é maior em Estados Unidos, Coreia do Sul e China, segundo o mesmo relatório.

A Samsung informou que recursos de IA disponíveis no Galaxy S24 (chamado de pacote Galaxy AI), como a opção de circular uma imagem e fazer uma busca, de fotografia noturna e de câmera lenta também estão nos smartphones Galaxy Z.

Conforme a empresa, houve melhorias no design: a nova linha Galaxy Z oferece os aparelhos dobráveis mais finos e leves até então. E ainda está equipada com acabamento de alumínio e tela Gorilla Glass Victus, resistente a impacto.

Os dobráveis também estarão equipados com os chips Qualcomm de última geração Snapdragon 8 Gen 3 e com unidades dedicadas ao processamento de inteligência artificial, as NPUs (unidades de processamento neural).

NOVOS FONES SEM FIO GALAXY BUDS3

Vice-President de experiência do usuário da Samsung, Jenny Blackburn, fala durante apresentação dos fones Galaxy Buds3 - Emmanuel Dunand/AFP

A fabricante coreana anunciou no evento os fones de ouvido sem fio Galaxy Buds3. O aparelho permite tradução instantânea, com o intérprete digital da Samsung.

"Se você estiver assistindo a uma aula em um idioma estrangeiro, pode ativar o intérprete no modo escuta no Galaxy Z Fold6 ou Galaxy Z Flip6", diz a empresa. "Isso permitirá que o usuário ouça a palestra traduzida diretamente pelos seus Galaxy Buds, removendo as barreiras linguísticas."

Também será possível iniciar e pausar músicas e podcasts com comandos de voz.

Além disso, a função de controle de ruído adaptativo determinará automaticamente o volume do som externo que chega ao usuário.

Os fones serão vendidos em dois desenhos: o Galaxy Buds3 Pro é intra-auricular, e Buds3 é aberto, o que diminui desconfortos em períodos prolongados de uso.

ANÉIS E RELÓGIOS DIGITAIS PARA SAÚDE

Foto mostra anéis inteligentes da Samsung, à esquerda, e smartwatches da empresa à direita - Emmanuel Dunand/AFP

Ainda na lista de lançamentos estão os novos dispositivos vestíveis Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. O foco desses aparelhos está em monitoramento de dados de saúde e bem-estar.

Lançado em Paris nesta terça, em evento com temática olímpica, o anel inteligente Galaxy Ring oferece acompanhamento de índices do funcionamento do corpo, como batimentos cardíacos, inclusive durante o sono e o banho, uma vez que o uso no dedo diminui incômodos e é à prova de água.

O dispositivo oferecerá uma pontuação de sono, a partir de análise de ronco, movimento, latência do sono, frequência cardíaca e respiratória.

Os dispositivos vestíveis também estarão equipados com a IA da Samsung, que processa os dados captados pelos aparelhos para produzir relatórios.

O anel chegará ao Brasil ainda em 2024, mas a empresa não divulgou data nem preço para o início das vendas. Os smartwatches estão disponíveis em pré-venda.

PREÇOS

Galaxy Z Fold6: R$ 13.799

Galaxy Z Flip6: R$ 7.999, na versão de 256 GB, e R$ 8.999, na de 512 GB

Galaxy Buds3: R$ 1.699

Galaxy Buds3 Pro: R$ 2.199

Galaxy Watch Ultra: R$ 4.999

Galaxy Watch7: Entre R$ 2.499 e R$ 2.999