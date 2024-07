Prime Day tem Alexas com desconto de até R$ 335 e cupons para livros e bicicletas; veja calendário

São Paulo

Para este Prime Day, um saldão de ofertas da Amazon realizado entre esta terça (16) e o próximo domingo (21), a plataforma de vendas lançou um novo aparelho compatível com a Alexa: o Echo Spot. É uma espécie de despertador inteligente com tela sensível ao toque. Com isso, a "família Alexa" passa a ter quatro membros.

Com um rol de descontos que vai de livros a bicicletas, a Amazon deve arrecadar US$ 14 bilhões com vendas nestes dois dias, segundo projeções da Adobe Analytics. Embora o evento seja do gigante do ecommerce, outras plataformas do varejo devem tentar surfar a onda do Prime Day —não deixe de comparar preços.

À esquerda, um Echo Spot da Amazon, ao lado de um Echo Plus (ao centro), que não é vendida no Brasil. À direita, há um Echo Spot, a versão mais compacta da Alexa - Brian Snyder/Reuters

A Folha mostra diferenças entre modelos de Alexa para facilitar a escolha do melhor modelo e dá outras dicas para aproveitar os descontos nesta semana.

Antes de qualquer coisa, consulte o calendário de cupons aos quais os assinantes do clube de membros Amazon Prime terão acesso. Além disso, influenciadores afiliados da Amazon também devem distribuir cupons de desconto nas redes sociais.

16.jul.2024 10% de desconto em notebooks 17.jul.2024 a 18.jul.2024 25% de desconto em produtos de beleza 17.jul.2024 30% de desconto em itens Tramontina 18.jul.2024 a 19.jul.2024 40% de desconto em livros 19.jul.2024 a 20.jul.2024 40% de desconto em lâmpada inteligente 20.jul.2024 a 21.jul.2024 R$ 300 de desconto em bicicletas Caloi 21.jul.2024 30% de desconto em itens de cozinha Le Creuset

DESPERTADOR INTELIGENTE COM ALEXA

A novidade deste Prime Day é o Echo Spot de quinta geração, um despertador inteligente, com Alexa integrada e tela sensível ao toque de 1,95 polegada. Vendido pela primeira vez no Brasil, o aparelho para casa inteligente é mais compacto e barato do que o Echo Show, de oito polegadas.

O Echo Spot será vendido por R$ 579, mas está disponível por R$ 449 para assinantes do pacote Amazon Prime até o dia 21 de julho. Há versões com acabamento em preto ou branco.

De acordo com a Amazon, o display facilita visualizar alarmes, ver a hora, a previsão do tempo ou os nomes de música —o usuário escolhe o que fica na tela. O alto-falante, com direcionamento frontal, ainda ofereceria um som vibrante.

ECHO POP SAI MAIS BARATO E ENTREGA MELHOR SOM

O Echo Pop, versão mais compacta dos aparelhos inteligentes da Amazon, é, neste Prime Day, a "Alexa" mais barata: sai por R$ 219, um desconto de 37% em relação aos usuais R$ 349.

Com 9 cm de altura e 10 de diâmetro, o aparelho oferece uma caixa de som direcional igual à do Echo Spot. Donos do dispositivo dizem que o som tem mais grave e qualidade do que o oferecido pelo compacto e esférico Echo Dot.

O Echo Pop, porém, perde em termos de captação de som ao abandonar o formato esférico. O problema pode ser atenuado ao deixar o aparelho voltado ao cômodo, próximo a uma parede.

ECHO TRADICIONAL TEM R$ 200 DE DESCONTO

O primeiro integrante da família Alexa, Echo, será vendido no Prime Day por R$ 549 —R$ 200 a menos do que o valor indicado.

Com 13 cm de altura e 14 cm de diâmetro, o aparelho tem uma caixa de grave de 3 polegadas e duas para agudos, com duas polegadas. Por isso, o dispositivo entrega som com mais brilho do que suas versões compactas.

ALEXA COM TELA GRANDE TEM R$ 335 DE DESCONTO

O Echo Show é equipado com um autofalante de duas polegadas e tela sensível ao toque de oito polegadas. Entre os aparelhos citados, é o único que permite acessar apps de vídeo, como Netflix e YouTube.

A versão com tela da Alexa, normalmente vendida a R$ 999, sai a R$ 664 neste Prime Day.

KINDLES TAMBÉM TÊM DESCONTO

Os leitores digitais da família Kindle também terão descontos, que variam de R$ 100 a R$ 333. A versão mais simples, de 11ª geração, é vendida por R$ 399, em vez dos R$ 499 habituais. O Kindle Oasis, com design ergonômico e botões, sai por R$ 1.012 (originalmente é vendido por R$ 1.345).