Vídeo: Cidades em todo o mundo buscam soluções para enfrentar inundações

O excesso de chuva pode, sim, ser usado a favor da população. Los Angeles conseguiu coletar água suficiente para suprir a necessidade de quase 25% de seus habitantes. A cidade americana investiu em reservatórios e bacias subterrâneas para coletar a água da chuva e redirecioná-la às casas durante períodos de seca.

Preparar as cidades para enchentes se tornou urgente em todo o mundo. Isso ficou claro com as recentes inundações no Rio Grande do Sul e na Alemanha.

A Dinamarca, por exemplo, também buscou soluções depois de uma inundação devastadora em 2011. Copenhague ganhou um novo planejamento urbano, incluindo túneis subterrâneos, canos de esgoto e bacias de captação de água.

Medidas como essas se fazem cada vez mais necessárias, à medida que eventos climáticos se tornam mais extremos e mais frequentes.