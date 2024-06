São Paulo

A presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, deputada Caroline de Toni (PL-SC), escolheu o deputado bolsonarista Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) para ser o relator no âmbito do colegiado do projeto de lei que trata da anistia aos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Em entrevista à Folha, em março, De Toni disse que a CCJ poderia incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no projeto.

No entanto, depois de procurar Bolsonaro para discutir o tema, ela afirmou que em nenhum momento o ex-presidente pediu que o projeto tratasse da sua anistia. "Ele [Bolsonaro] disse que o que mais o preocupa neste momento são os injustiçados do dia 8 de janeiro."

Para discutir quais as chances de Bolsonaro ser anistiado e se tornar elegível, a apresentadora Priscila Camazano recebe o colunista Bruno Boghossian, no Como É que É? desta terça-feira (25).

