Vídeo: Mulher contraria gangues para combater a fome em Bogotá

Bellanira Garzon e sua equipe cozinham na rua para alimentar quem passa fome em um bairro de Bogotá, na Colômbia. Chefe de cozinha comunitária, Garzon trabalha sob a proteção da polícia, já que a ação desafia o controle sobre o bairro de grupos criminosos locais.

"É doloroso ver as crianças. Muitas vezes, elas passam fome. E eu sofro ao vê-las, porque eu passei por isso com os meus filhos", diz Garzon. Sua iniciativa alimenta centenas de pessoas todas as semanas.

Na Colômbia, 25% da população é afetada pela insegurança alimentar. Inflação, desemprego, conflitos e as colheitas ruins devido à mudança climática estão entre os fatores determinantes.

Segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU, o risco de fome ainda é preocupante no país, apesar de ter havido uma melhora de 5% na taxa de insegurança alimentar em um ano. As áreas rurais são duramente atingidas, mas até mesmo as pessoas na capital, Bogotá, são afetadas. Na cidade, um quarto dos moradores não faz três refeições por dia.