São Paulo

Um crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida ou foi capturada da atmosfera. Ele pode ser gerado tanto para atender uma demanda voluntária de redução de emissões de gases de efeito estufa quanto para suprir uma demanda obrigatória.

No Brasil, como o mercado não é regulamentado, as empresas aderem à prática voluntária. Hoje, grandes companhias tendem a ter planos para diminuir suas emissões de gases de efeito estufa.

Nesses casos, aquelas que não conseguem fazer isso ainda durante a produção compram créditos de carbono no mercado e, assim, conseguem diminuir o saldo de suas emissões.

Para discutir o por que o Brasil ainda não tem um mercado de carbono, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Pedro Lovisi, no Como É que É? desta quinta-feira (4).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.