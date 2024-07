São Paulo

Os candidatos à Presidência dos Estados Unidos Joe Biden e Donald Trump se enfrentaram na última quinta-feira (27) no primeiro e provável único debate da campanha eleitoral deste ano.

Em um confronto tenso, Trump encurralou Biden de maneira enérgica em temas-chave para o eleitorado americano, como imigração, guerras nas quais os EUA se envolveram nos últimos anos, a gestão da pandemia de coronavírus e o aborto.

O resultado do debate para Biden, que apresentou uma performance vacilante e confusa em muitos momentos, pode mudar radicalmente o cenário das eleições.

Diversos veículos da imprensa americana relataram que a reação do Partido Democrata ao desempenho de Biden foi de pânico.

Quatro dias depois do debate, em uma vitória para Donald Trump, a Suprema Corte dos EUA reconheceu que presidentes americanos possuem algum grau de imunidade contra persecução penal por crimes cometidos no cargo.

Chamada de tese de imunidade presidencial, ela foi apresentada pela defesa do republicano para desmontar os processos criminais que o acusam de tentar reverter a derrota na eleição de 2020, quando ainda estava na Casa Branca.

Para discutir quais são as próximas etapas da eleição nos EUA, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Fernanda Perrin, correspondente nos EUA, no Como É que É? desta quarta-feira (3).

