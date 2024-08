São Paulo

Com o encerramento dos jogos olímpicos de Paris neste domingo (11), o Brasil finalizou a temporada na 20ª posição, com 20 medalhas. Três delas foram de ouro, uma de Rebeca Andrade (ginástica), uma de Beatriz Souza (judô) e outra da dupla Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia).

Pela primeira vez, as mulheres brasileiras chegaram às Olimpíadas em número superior ao dos homens (153 contra 124). Também pela primeira vez, as mulheres brasileiras fizeram nas Olimpíadas uma campanha quantitativa superior à dos homens.

Do total de medalhas conquistadas pelo Brasil, 12 vieram com elas, 7 com eles e uma mista.

Para falar quais os destaques e decepções do Brasil em Paris-2024, a apresentadora Priscila Camazano recebe o jornalista Luís Curro, do blog O Mundo É uma Bola, no Como É que É? desta segunda-feira (12).

