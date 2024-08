Quais foram os avanços do skate feminino ao longo dos anos?

São Paulo

Rayssa Leal superou o próprio nervosismo para subir ao pódio pela segunda vez em duas participações olímpicas. Um dia após conquistar o bronze na final feminina de skate street, a atleta comentou sobre seu desempenho.

"Quando errei as duas voltas na semifinal, fiquei nervosa. Meu time falou que eu precisava de duas manobras muito altas para poder passar para a final, então mudamos toda a estratégia. O Felipe [Gustavo, técnico de Rayssa] falou que eu precisava talvez de um 80 e um 90", disse ela em participação no programa Cobcast.

Ela acertou as primeiras três manobras e recebeu as duas maiores notas da etapa classificatória.

Segundo a atleta, a disputa em Tóquio-2020 foi mais leve porque ela não tinha grandes pretensões —acabou ficando com a prata. Em Paris, conta ter chegado com outra mentalidade.

