Falta d'água provoca migração em massa de elefantes no Zimbábue

Harare (Zimbábue) | AFP

Os elefantes do maior parque nacional do Zimbábue têm migrado em massa para o vizinho Botsuana há várias semanas, devido à falta d'água, uma das maiores migrações de animais selvagens na região nos últimos anos.

"Muitos animais estão deixando o Parque Nacional de Hwange para a vizinha Botswana", disse nesta segunda-feira à AFP Tinashe Farawo, porta-voz da Autoridade de Gestão de Parques e Vida Silvestre do Zimbábue.

Elefantes cruzam uma estrada do lado de fora do Parque Nacional Hwange, no Zimbábue, de onde os paquidermes estão fugindo por causa da seca extrema - Zinyange Auntony - 26.mai.22/AFP

Com uma área de cerca de 14.600 km2, o Parque Hwange (oeste) abriga cerca de 50 mil paquidermes. A maior parte dos pontos naturais de água estão secos pela falta de chuva, algo que costuma acontecer mais perto do fim do ano.

"Não posso dar o número exato de elefantes que se deslocaram. Podem ser centenas, ou milhares, mas, em qualquer caso, são muitos", disse Farawo, acrescentando que a migração começou em agosto.

"Os animais procuram água e comida, e não se trata apenas de elefantes e búfalos, mas de todo o tipo de animal presente no parque", observou.

Segundo ele, esse deslocamento em massa corre o risco de provocar novos confrontos com os humanos, pois "mais animais invadirão as comunidades, as pessoas lutarão com eles pela água".

Desde o ano passado, foram relatados vários embates entre elefantes, ou búfalos, e moradores de áreas próximas ao Parque Hwange. Segundo o governo, pelo menos 60 pessoas foram mortas no ano passado por elefantes, cuja população está aumentando.

O Zimbábue tem cerca de 100 mil exemplares, quase o dobro da capacidade de seus parques, de acordo com defensores ambientais. Botsuana tem 130 mil, a maior população de elefantes do mundo.