Maior parte do financiamento climático no Brasil vai para agropecuária

Quando se fala em financiamento climático no Brasil, muito se comenta sobre investimentos estrangeiros, especialmente em relação ao que vai para florestas. Mas e se te dissessem que a maior parte do financiamento para o clima no país vem dos nossos próprios cofres, vai para a agropecuária e são recursos privados direcionados por políticas públicas?

Essa é a foto revelada por um amplo levantamento, ao qual a Folha teve acesso com exclusividade. O estudo foi feito por pesquisadoras da CPI (Climate Policy Initiativ) da PUC-Rio.

O levantamento leva em conta as finanças climáticas relacionados ao uso da terra. O foco nessa área não é gratuito. A maior fatia das emissões brasileiras (70%) de gases-estufa é proveniente de desmatamento (em especial da Amazônia) e de atividade agropecuária.

A pesquisa mostra que, de 2015 a 2020, o financiamento climático ligado ao uso da terra ficou, em média, em R$ 25,1 bilhões anuais. Houve um salto do primeiro ano para 2020, porém, saindo de cerca de R$ 22 bilhões para R$ 36,5 bilhões.

Área desmatada na fronteira da floresta amazônica com o cerrado em Nova Xavantina (MT) - Amanda Perobelli - 28.jul.2021/Reuters

O crédito rural é parte da explicação para a concentração de dinheiro no setor agropecuário. Segundo o levantamento, que será divulgado nesta segunda-feira (18), cerca de dois terços do financiamento climático doméstico brasileiro —o equivalente R$ 15,9 bilhões anuais— são provenientes de recursos privados.

O motivo disso é que instituições financeiras são obrigadas a direcionar verbas para o crédito rural.

"Não é que os agentes privados no Brasil estão voluntariamente destinando recursos. Temos uma política enorme de crédito rural", diz Priscila Souza, gerente sênior de avaliação de política pública do CPI/PUC-Rio, citando os mais de R$ 400 bilhões do último Plano Safra.

Souza explica que parte dos recursos do Plano Safra vem diretamente do Tesouro, mas que outra grande parcela é derivada de direcionamento obrigatório de contas-correntes e poupanças de bancos.

Segundo o estudo, do total do financiamento observado, 95% (R$ 23,8 bilhões por ano) vêm de fontes domésticas.

Com isso, as pesquisadoras observaram que o setor agrícola foi o que abocanhou a maior parte do financiamento climático para uso da terra, na casa de pouco mais de R$ 15 bilhões por ano, ou 60% dos fluxos financeiros observados de 2015 a 2020. A pecuária, por sua vez, ficou com R$ 2 bi ao ano, e a bioenergia e os combustíveis com R$ 1,3 bi. Outros R$ 6,3 bilhões, ou 25%, foram para o setor de florestas.

Ao falar de florestas e financiamento climático, muitos no Brasil já o associarão diretamente ao Fundo Amazônia.

Dentro dos 5% de financiamento que vêm de fontes internacionais, o que é equivalente a cerca de R$ 1,3 bilhões ao ano, a maior parte tem origem em governos internacionais, seguida de perto por fundos climáticos, que dependem de doações.

Nesse contexto, o Fundo Amazônia, que foi paralisado no governo Bolsonaro e retomado na gestão de Lula, é o maior fundo climático canalizador de recursos. Foram, em média, R$ 183 milhões direcionados por ano para projetos —cerca de 0,7% do financiamento climático total para uso da terra no país de 2015 a 2020.

De toda forma, o estudo observou que a principal fonte de recursos para o setor de florestas é o próprio orçamento público. Mas há um problema. Apesar da centralidade da questão das florestas para a ação climática nacional —afinal, sem controle do desmatamento, o país não será capaz de cumprir seus compromissos junto ao Acordo de Paris—, o financiamento médio anual para esse setor encolheu no período analisado.

"Esse assunto perde importância em termos do orçamento público dentro do governo ao longo do período [analisado]", afirma Joana Chiavari, diretora de pesquisa do CPI/PUC-Rio.

Chiavari cita que tal financiamento, em parte, vai para orçamentos do Ibama, ICMBio e Funai, órgãos nacionais ligados diretamente ao combate ao desmatamento e à proteção de povos indígenas.

Segundo a pesquisadora, o estudo ajuda a mostrar um ecossistema de financiamento bastante complexo no país, com grande diversidade de atores.

Esse cenário fragmentado, dizem as autoras, exigiu um esforço de busca de diversas fontes de dados e de sistematização de critérios para conseguir enxergar o caminho do dinheiro, das suas fontes até o seu alinhamento final, ou não, com objetivos de mitigação e adaptação climáticos.

Vale mencionar que, assim como apontam relatórios internacionais, no Brasil, uma fatia menor das verbas é direcionada para esforços de adaptação, ou seja, para ações que adequam o país às mudanças climática, como a construção de infraestrutura mais resistente a chuvas extremas. São somente 19% ao ano na categoria (há ainda fluxos que mesclam a mitigação de gases-estufa com medidas de adaptação, representando outros 13%).

Em meio às diversas fontes, as pesquisadoras também observaram uma série de obstáculos, especialmente relacionados à transparência.

"Não há clareza e transparência em diversas bases de dados. Não há uma padronização", afirma Souza. "É preciso que haja uma preocupação de que se aumente a transparência e a contabilização do que efetivamente está sendo empregado e com que finalidade."

Há alguns pontos, contudo, em que o país já evoluiu, como no crédito rural. As pesquisadoras destacam a suspensão de crédito para áreas embargadas na Amazônia. No atual Plano Safra, houve a expansão desse cancelamento para casos de embargo em qualquer bioma. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) também passou a frear crédito para propriedades com alertas de desmatamento.

"Se você começa a pensar, você fala: ‘pô, mas a política pública estava dando subsídio para quem estava atuando em área embargada?’, ressalta Souza.

Para Chiavari, esses passos são fundamentais para, além de não favorecer atividades ilegais, ampliar a possibilidade de atração de financiamento internacional.