Dubai tem inundações e caos após maiores tempestades em 75 anos

Uma tempestade atingiu os Emirados Árabes Unidos e Omã esta semana, trazendo chuvas recordes que inundaram rodovias, casas, causaram engarrafamentos e deixaram pessoas presas em suas casas.

Pelo menos 20 pessoas morreram devido à inundação em Omã, enquanto outra pessoa morreu em enchentes nos Emirados Árabes Unidos, que fecharam escritórios do governo e escolas por dias.

A tempestade atingiu inicialmente Omã, no domingo (14) antes de atingir os Emirados Árabes na terça-feira (16). Em Dubai, a chuva causou cortes de energia e grandes perturbações no tráfego aéreo, com pistas de pouso se transformando em rios e voos cancelados e atrasados.

Um recorde de 254 milímetros de chuva foi registrado em Al Ain, cidade emiradense na fronteira com Omã. Foi o maior volume em um período de 24 horas desde que os registros começaram, em 1949.

Pedestre caminha em meio ao alagamento causado por fortes chuvas em Dubai - Amr Alfiky - 17.abr.2024/Reuters

A chuva é algo raro nos Emirados Árabes e em outros lugares da Península Arábica, que é conhecida por seu clima desértico seco. As temperaturas do ar no verão podem ultrapassar os 50°C.

Mas ambos os países atingidos nesta semana também carecem de sistemas de drenagem para lidar com chuvas intensas, e o alagamento de estradas não é incomum durante as chuvas.

Após os eventos de terça-feira, surgiram questionamentos se a "semeadura de nuvens", um processo frequentemente realizado pelos Emirados Árabes, poderia ter causado as tempestades. Neste programa de incentivo às chuvas, produtos químicos são implantados nas nuvens para aumentar a precipitação.

O país ficam em uma das regiões mais quentes e secas do planeta e tem liderado os esforços para semear nuvens, já que a escassez de água na região preocupa.

À Reuters, a agência de meteorologia dos Emirados Árabes Unidos disse que não realizou essas operações antes da tempestade desta semana.

No entanto, segundo a agência de notícias Associated Press, relatos citam meteorologistas do Centro Nacional de Meteorologia dizendo que houveram seis ou sete voos de semeadura de nuvens antes das chuvas. Ainda de acordo com a agência, dados de rastreamento de voos mostraram que uma aeronave afiliada aos programa de incentivo às chuvas sobrevoou o país na segunda-feira (15).

O papel das mudanças climáticas

As fortes chuvas provavelmente foram causadas por um sistema meteorológico normal que foi exacerbado pelas mudanças climáticas, dizem especialistas.

Um sistema de baixa pressão na atmosfera superior, combinado com baixa pressão na superfície, atuou como um "aperto" na pressão do ar, de acordo com Esraa Alnaqbi, meteorologista sênior no Centro Nacional de Meteorologia.

Esse "aperto", intensificado pelo contraste entre as temperaturas mais quentes ao nível do solo e as temperaturas mais frias em altitudes mais elevadas, teria criado as condições para a tempestade.

O "fenômeno anormal" não era algo inesperado em abril, pois quando a estação muda, a pressão muda rapidamente, acrescentou Alnaqbi, dizendo que as mudanças climáticas provavelmente também contribuíram.

Carros passam por rua inundada por fortes chuvas em Dubai - Giuseppe Cacace - 17.abr.2024/AFP

Cientistas climáticos afirmam que o aumento das temperaturas globais, provocado pelas mudanças climáticas causadas pelas atividades humanas, está levando a eventos climáticos mais extremos ao redor do mundo, incluindo chuvas intensas.

"A precipitação das tempestades, como as vistas nos Emirados Árabes Unidos nos últimos dias, apresentam um aumento particularmente forte com o aquecimento. Isso ocorre porque a convecção, que é a forte corrente ascendente nas tempestades, se intensifica em um mundo mais quente", explicou Dim Coumou, professor de extremos climáticos na Vrije Universiteit Amsterdam.

Nuvens não podem ser criadas do nada

Friederike Otto, professora sênior de ciências climáticas na Imperial College London, disse que as chuvas estão se tornando muito mais intensas em todo o mundo à medida que o clima esquenta, porque uma atmosfera mais quente consegue reter mais umidade. Ela afirmou que é enganoso falar sobre semeadura de nuvens como a causa das fortes chuvas.

"A semeadura de nuvens não pode criar nuvens do nada. Ela estimula a água que já está no céu a condensar mais rapidamente e a cair em determinados lugares. Então, primeiro, você precisa de umidade. Sem ela, não haveria nuvens", disse ela.

O aquecimento global resultou em águas "extraordinariamente" quentes nos mares ao redor de Dubai, onde o ar também está muito quente, disse Mark Howden, diretor do Instituto de Soluções Climáticas, Energia e Desastres da Universidade Nacional da Austrália.

"Isso aumenta tanto as taxas potenciais de evaporação quanto a capacidade da atmosfera de reter essa água, permitindo chuvas mais intensas, como as que acabamos de ver em Dubai."

Gabi Hegerl, climatologista da Universidade de Edimburgo, disse que as chuvas extremas, como as nos Emirados Árabes Unidos e Omã, provavelmente vão piorar em muitos lugares devido aos efeitos das mudanças climáticas.

Quando as condições são perfeitas para chuvas realmente intensas, há mais umidade no ar, então chove com mais força. Essa umidade extra ocorre porque o ar está mais quente, o que é causado pelas mudanças climáticas provocadas pelo homem, disse ela.