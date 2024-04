Marina Silva é eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time

São Paulo

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, foi eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo em 2024 pela revista Time. A lista foi divulgada pela publicação nesta quarta-feira (17).

Marina é a única brasileira a ser homenageada nesta edição. A ambientalista nascida no Acre, de 66 anos, é destaque na categoria "Líderes" da lista, que é organizada anualmente pelo periódico americano.

O ranking tem categorias também para artistas e inovadores, entre outras. As cantoras Dua Lipa e Kylie Minogue são algumas das personalidades reconhecidas.

A ministra Marina Silva durante a Cúpula da Amazônia, em Belém - Evaristo Sa - 5.ago.2023/AFP

"Como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, [Marina Silva] está reconstruindo a capacidade do Brasil de combater o desmatamento ilegal na amazônia", diz o texto que explica a importância de Marina em 2024. A homenagem foi escrita por Christiana Figueres, ex-secretária-executiva da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, na sigla em inglês).

"Internacionalmente, Marina defende que reconsideremos nossas perspectivas limitadas sobre o que a proteção da natureza pode nos custar. Em vez disso, defende que abracemos uma compreensão mais abrangente do impacto econômico extraordinário e dos valores que a natureza oferece", escreve.

Figueres apresenta Marina como uma "mulher notável" vinda de uma família de seringueiros, com "coragem profundamente enraizada e tenacidade inabalável".

O texto destaca ainda o papel de Marina na articulação pela transição energética do Brasil em um ano em que o país preside o G20.

Em novembro passado, Marina já havia sido citada em outra lista da revista Time focada nas cem lideranças climáticas mais influentes do planeta em 2023.

Na lista geral das pessoas com maior influência em 2023 segundo a Time, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi elencado no ano passado. O destaque foi dado também por seu papel no combate às mudanças climáticas.