Folha passa a ter correspondente climática, função inédita na imprensa brasileira

A Folha amplia a sua cobertura de temas relacionados às mudanças do clima com a repórter Giuliana Miranda no novo posto de correspondente climática. A função, já adotada em outros veículos de imprensa pelo mundo, é inédita no Brasil.

A jornalista luso-carioca acompanhará a crise do clima baseada em Madri. Giuliana se muda para a capital da Espanha após dez anos vivendo em Lisboa, onde se tornou mestre em ciência política e relações internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. A sua dissertação tratou do papel da sociedade civil nas negociações climáticas internacionais.

Reservatório de água durante seca severa na cidade de Sant Romà de Sau, na Espanha, em janeiro deste ano - Nacho Doce - 31.jan.2024/Reuters

A repórter, também mestre em divulgação científica pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), começou na Folha em 2010 e já foi repórter de Ciência e Saúde e da Agência Folha.

Giuliana já cobriu COPs do clima (cúpula da ONU sobre mudanças climáticas), a Rio+20 (conferência sobre desenvolvimento sustentável) e a conferência dos oceanos das Nações Unidas. Também fez reportagens especiais em biomas como amazônia e pantanal.

CNN, Financial Times, Politico e The New York Times, entre outros veículos, têm o cargo de correspondente climático em suas redações.

A Folha tem uma editoria de Ambiente desde maio de 2022. As reportagens sobre mudanças climáticas são publicadas com o selo Planeta em Transe.

O jornal também conta com um correspondente na Amazônia, o repórter especial Vinicius Sassine, que mora em Manaus.

Em fevereiro deste ano, ao completar 103 anos, a Folha lançou uma campanha pela expansão da energia limpa no Brasil e adotou o slogan "Um jornal em defesa da energia limpa".