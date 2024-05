Haarp, sistema de ondas eletromagnéticas, não manipula o clima

São Paulo

Não há nenhuma evidência de que o clima possa ser manipulado pelo Haarp (High-frequency Active Auroral Research Program), projeto criado pela Universidade de Alaska Fairbanks nos anos 1990 para estudar ondas na ionosfera –camada atmosférica cuja altura pode variar de 50 a mil quilômetros acima da superfície terrestre. Posts nas redes enganam ao sugerir que o sistema estaria sendo usado para causar as chuvas no Rio Grande do Sul e granizo em deserto do Arábia Saudita.

Como verificado pelo Comprova, os cientistas usam um conjunto de antenas para emitir ondas eletromagnéticas a essas distâncias e observar como elas se comportam. A ionosfera é onde a radiação do Sol perde ou ganha elétrons, no processo chamado de ionização. Essas partículas podem refletir ondas de rádio e sinais de GPS, por exemplo.

Chuva em Sinimbu, cidade do RS; tragédia não foi causada pelo Haarp, ao contrário do que diz post nas redes sociais - Carlos Macedo -1°.mai.2024/Folhapress

"O sistema do Haarp é basicamente um grande transmissor de rádio. As ondas reagem às correntes elétricas e não interagem de maneira significativa com a troposfera [camada atmosférica que produz o clima terrestre]", diz a página do projeto. "Como não há interação, não tem como controlar o clima."

Entre os comentários de pessoas que acreditaram no conteúdo enganoso, houve quem escreveu "gente, querem destruir o Sul" e "eles estão preparando mais desastres ‘naturais’".

Como informou a Folha, "projeções elaboradas há anos previam exatamente um aumento das chuvas extremas e inundações na região com o avanço do aquecimento global". E a seção Comprova Explica já mostrou que é consenso científico que a ação humana causa mudanças climáticas.

