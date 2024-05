Macacos caem mortos de árvores no México em meio a onda de calor; veja vídeo

COMALCALCO (México) | Reuters

Macacos bugios ameaçados estão caindo mortos de árvores nas florestas tropicais do sudeste do México nas últimas semanas, em meio a uma seca que afeta todo o país e ondas de calor em grande parte do território mexicano.

Planeta em transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

No estado de Tabasco, onde as temperaturas estão previstas para ultrapassar os 45°C nesta semana, a mídia local relatou até 85 mortes, mas autoridades da região não divulgam o número de mortos.

Em um comunicado no fim de semana, a agência de Proteção Civil de Tabasco atribuiu as mortes à desidratação.

Uma fonte da agência disse à Reuters na segunda-feira (20) que foram confirmadas mortes de macacos em três municípios do estado.

Voluntários observam macacos mortos pelo calor em Buena Vista, em Comalcalco, no México - Luis Manuel Lopez/Reuters

Em uma floresta fora de Camalcalco, em Tabasco, voluntários recolheram os corpos de macacos bugios (Alouatta palliata) que morreram devido às altas temperaturas. Depois do ocorrido, colocaram baldes de água e frutas para tentar evitar mais mortes.

O macaco bugio é classificado como vulnerável na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

"É por causa do calor intenso. Tenho visitado os estados há muito tempo e nunca senti tanto calor quanto agora", disse o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que é de Tabasco, na segunda-feira, quando questionado sobre as mortes dos macacos.

"Então, sim, temos que cuidar dos animais e, sim, vamos fazer isso", disse.

Mais tarde, na segunda-feira, o ministério do Meio Ambiente do México disse em um comunicado que estava coordenando esforços para lidar com as mortes dos macacos, que atribuiu a várias razões possíveis, incluindo "insolação, desidratação, desnutrição ou a pulverização de cultivos com agroquímicos tóxicos."

O México também é lar do macaco bugio do Yucatán, que, devido ao desmatamento, é classificado como em perigo na Lista Vermelha da UICN.

O ministério da saúde do México relatou uma contagem preliminar de 26 pessoas que morreram devido ao calor entre o início da temporada de calor do México em 17 de março e 11 de maio.