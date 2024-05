Post engana ao afirmar que dióxido de carbono não tem relação com o aquecimento global

São Paulo

É enganoso que a concentração de 0,042% de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera não seja um problema para o aquecimento global. O número é o dado mais recente da Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), e apresenta um milésimo de diferença em relação ao apresentado em vídeo viral (0,041%). Segundo a NOAA e especialistas consultados pela reportagem, a alta emissão deste tipo de gás pelo ser humano nas últimas décadas faz com que ele seja um dos principais vilões do aquecimento global e das consequentes mudanças climáticas.

O vídeo verificado pelo Comprova traz recorte de três minutos de discurso do parlamentar romeno Cristian Terheş durante debate, realizado em abril de 2023, no Parlamento Europeu, sobre relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) divulgado na época. Em seu discurso, Terheş, que é do Partido Conservador da Romênia, afirma que o gás carbônico representa apenas 0,041% da atmosfera e engana ao dizer que "apesar desta pequena porcentagem, há décadas são realizadas campanhas para fazerem as pessoas acreditarem que o CO2 produzido pelo homem é a causa das mudanças climáticas".

Visitantes no Death Valley National Park, na Califórnia; fortes chuvas caíram no local, considerado o mais seco dos Estados Unidos, o que, segundo cientistas, vai continuar ocorrendo por conta do aquecimento global - Mario Tama - 24.abr.2024/Getty Images via AFP

Segundo o glaciologista Jefferson Cardia Simões, professor de história do clima da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), o que interessa não é a proporção do gás na atmosfera, mas, sim, seu efeito. Em uma comparação, ele cita o ozônio, cuja concentração na atmosfera é de apenas 0,000007%. No entanto, tem a função vital de filtrar a radiação ultravioleta que vem do sol. "Parte do ultravioleta causa câncer de pele, entre outros danos no meio ambiente", explica o professor. "Só porque na atmosfera tem uma proporção muito pequena de um certo gás, não é que ele não tenha importância."

Para o Comprova, enganoso é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

