Manaus

"Diários Yanomami: Testemunhos da Destruição da Floresta" é uma obra que reúne textos compilados das pesquisas feitas por indígenas yanomami entre 2021 e 2023, para trazer à luz os horrores enfrentados pelo seu povo, diante da invasão e destruição de sua terra por garimpeiros. Este livro fornece um olhar íntimo e detalhado sobre o retrato de uma guerra dentro da maior terra indígena do Brasil.

Alfredo Himotoma em um Grupo de Trabalho (GT) durante a Oficina de Consolidação (OC) do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da Terra Indígena Yanomami (TIY) e da construção do Protocolo de Consulta (PC) dos povos Yanomami e Ye'kwana, Terra Indígena Raposa do Sol, Roraima em novembro de 2018 - Lucas Lima/Lucas Lima / ISA

A leitura das linhas de "Diários Yanomami" é uma experiência única, que mergulha o leitor no cotidiano e nas lutas de um povo que está sendo dizimado pela ganância humana. O livro é fruto do projeto "Urihi a temi: Saúde e Meio Ambiente na TI Yanomami", conduzido pela Hutukara Associação Yanomami em parceria com o Instituto Socioambiental.

Os relatos são pungentes, entrelaçando histórias pessoais com as vivências das comunidades yanomami. O livro apresenta diários, entrevistas, depoimentos e notas, muitos deles anônimos ou fictícios para proteger as identidades dos envolvidos e evitar retaliações. A leitura é um testemunho direto do sofrimento e da resistência de um povo cuja terra está sendo devastada.

Inicialmente, a pesquisa tinha um objetivo limitado ao projeto, mas os pesquisadores yanomami perceberam a necessidade de que suas mensagens fossem ouvidas por toda a sociedade e pelos líderes políticos. Assim nasceu a ideia junto com apoiadores não indígenas de transformar seus relatos em um livro, disponível tanto em português quanto na língua yanomami.

"Diários Yanomami" não apenas expõe os horrores enfrentados pelas comunidades, mas também oferece uma visão das complexidades de seu território. Por meio de depoimentos, o leitor é levado a entender a persistente ameaça dos garimpeiros, que repetidamente invadem e exploram a terra, causando destruição e sofrimento aos indígenas.

A obra destaca o contraste entre a visão indígena e não indígena sobre o ouro e outros minérios. Para o povo yanomami, os minérios estão escondidos de propósito, Omama (Deus do povo yanomami) não disse para retirar de lá esses minérios, e por isso, não devem extraí-los.

Além da destruição física, o livro aborda a devastação social e cultural causada pelas invasões. Jovens e líderes yanomami são frequentemente cooptados por garimpeiros, seduzidos por promessas enganosas. A introdução do álcool e a violência sexual contra mulheres yanomami são algumas das trágicas consequências.

"Diários Yanomami" também revela a presença de facções criminosas no território, exacerbando ainda mais a situação. "A facção se coloca acima do Palimiu, por isso temos muito medo, pois estamos convencidos de que eles vão acabar conosco" relata no trecho do livro.

Em suma, a obra é um retrato doloroso e urgente da realidade enfrentada pelos yanomami. Por meio de seus relatos, os autores enviam uma mensagem poderosa à sociedade não indígena e às autoridades, clamando por ações concretas para proteger seu povo e sua terra.

Este livro é uma leitura essencial para aqueles que querem entender com mais profundidade a situação por dentro da floresta sobre o povo e suas resistências. Em um trecho eles destacam que suas armas já não são suficientes para enfrentar sozinhos os garimpeiros, que são muitos.

"Pensamos assim, fechamos o caminho dos garimpos. Todos nós pintamos de preto como guerreiros, mas os garimpeiros não ficaram assustados. De fato, eles nos agrediram. Falamos com eles: "o seu rastro não presta, é muito sujo. Vocês sujaram os nossos rios, por isso, nós, Yanomami, estamos com muita raiva. Vocês devem ir embora. O seu rastro sujo mata nossos filhos, por isso, estamos furiosos com vocês."