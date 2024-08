Brasília desmatou e asfaltou, mas sobreviveu como capital planejada

Xiong'an (China)

O pesquisador americano Andrew Stokols, que andou por boa parte das capitais da Ásia, nunca foi a Brasília. "Mas fui formado em planejamento urbano, PhD em planejamento urbano, Brasília obviamente é estudada na história das cidades planejadas do século 20", diz.

Segundo ele, tanto a brasileira como a indiana Chandigarh são cidades utópicas modernistas que fracassaram no que prometiam. Brasília, aberta em 1960, é associada principalmente ao arquiteto Oscar Niemeyer; a indiana, de 1953, ao arquiteto francês de origem suíça Le Corbusier.

Obras de construção do Brasília Palace Hotel, projeto de Oscar Niemeyer, em 1960 - Folhapress

No caso brasileiro, houve impacto ambiental e até no clima, com desmatamento, asfalto e os carros, além da desigualdade com as cidades-satélites apartadas do Plano Piloto. "Muitas vezes falamos dela como um fracasso", ressalva Stokols, "mas o fato é que é até hoje a capital do Brasil".

Sua própria sobrevivência e adaptação seria sinal de êxito, acrescenta ele, ao lado de outras no século 20, como Canberra, na Austrália. Cumpriu, ao menos, sua tarefa de levar a capital para o interior do país, promessa de campanha do presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976).

No Brasil, oito capitais estaduais consideradas planejadas poderiam ser, por esse critério, classificadas como bem-sucedidas. A primeira é Salvador, também a primeira capital do Brasil, de 1549. Foi projetada pelo arquiteto militar português Luís Dias como um misto de fortaleza e centro administrativo.

Teresina surgiu em 1852, em parte para equilibrar geopoliticamente o Piauí e com um plano voltado a resistir às enchentes então comuns na área. Três anos depois, foi a vez de Aracaju, em Sergipe, em forma de tabuleiro, também com atenção a enchentes. Belo Horizonte, de 1897, foi projetada já procurando escapar do tabuleiro e com grandes bulevares.

Em 1935, Goiânia foi além, seguindo o ideal de cidade-jardim, também buscado por Canberra, de 1913. Boa Vista, remodelada de 1944 a 1946, retomou o projeto radial, como em Belo Horizonte, arborizada e com ruas amplas.

A mais recente é Palmas, de 1990, projetada para abrigar um milhão de pessoas, mas que ainda não passa de 300 mil —a exemplo de cidades asiáticas planejadas no século 21.