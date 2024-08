Programa retira mais de 20 toneladas de lixo do mar em São Paulo

Guarujá (SP)

Roupas íntimas, latas, plásticos, vidros, garrafas, produtos importados. Materiais poluentes viraram fonte de renda para pescadores artesanais que trabalham com arrasto de camarão e estão cadastrados no programa estadual Mar Sem Lixo, desenvolvido em seis cidades do litoral paulista.

A iniciativa já retirou 23,1 toneladas de lixo do fundo do mar, de manguezais e de ilhas próximas, o que representou remuneração de R$ 213.106,00 aos 231 pescadores participantes.

É o caso de Edenílson Batista, 42, um dos que receberam a reportagem, na tarde desta quinta-feira (15), na praia do Perequê, em Guarujá (SP). Ele divide sua atividade entre antes e depois do Mar Sem Lixo.

"Antigamente, ninguém falava ‘ah, se eu limpar vai melhorar’. Pensava: ‘o mar vai levar, daqui a pouco some’. E não é assim. Ainda bem que as coisas vão evoluindo e a gente também aprende", diz.

Pescadores de camarão da praia do Perequê, em Guarujá (SP), recolhem lixo do oceano em programa ambiental do governo de São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

Batista acrescenta: "Esse lixo todo enche d’água e, por isso, vai parar no fundo do mar. Quando tiramos durante a pesca do camarão, o lixo que aparece está chapado de lama e com outros resíduos. Era mesmo preciso motivar os pescadores para ampliar a retirada e dar a destinação certa".

Quando reaproveitáveis, os materiais são direcionados para cooperativas de reciclagem. Caso os rejeitos não possam ser reutilizados vão para aterros sanitários.

O pescador diz que o programa "veio em boa hora" para ajudar em casa, onde mora com a esposa e duas filhas. A remuneração pelo recolhimento do lixo ocorre por meio de cartão-alimentação, com valores mensais previstos de até R$ 653,00. "Eu tiro uns R$ 500 e poucos. Aí colocamos mais uns R$ 300 em cima e já dá para fazer uma compra boa."

Casado e pai de três filhos, o também pescador Marcos Antonio Schneder, 53, concorda que o incentivo vem funcionando.

"A gente pega de 30 a 40 quilos de lixo durante a pesca. Tudo é pesado. E, com o cartão que recebemos, vamos no atacadão fazer compra. Outros pescadores vão aderir. Imagine se ninguém se motivasse para trazer o lixo: como é que ia ficar o mar?"

De fato, o lixo no mar, além de poluir as águas e causar danos aos animais marinhos, provoca também riscos à saúde devido à liberação de substâncias químicas que se acumulam nas cadeias alimentares, contaminando mexilhões, ostras e outros animais consumidos pelo ser humano. Plásticos são "sujões" campeões: 90,7% do total.

Aval ambiental

Membro da quarta geração de pesca de sua família, Jackson Xavier da Silva, 40, hoje atua como agente ambiental da Fundação Florestal —responsável pelo Mar Sem Lixo e vinculada à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) do estado de São Paulo.

"Cem quilos de lixo por mês correspondem aos R$ 653,00 por mês que constam da nossa tabela. Só que o pescador artesanal não trabalha 30 dias. No máximo, 15, porque tem ressaca, vento, épocas sem camarão. A média, portanto, é de 40 quilos por mês, o que dá R$ 535 reais no vale-alimentação", explica.

Resíduos coletados por pescadores que integram o projeto Mar Sem Lixo na praia do Perequê, em Guarujá (SP), nesta quinta-feira (15) - Adriano Vizoni/Folhapress

O presidente da Associação dos Pescadores, Aquicultores e Prestadores de Serviço de Turismo do Guarujá, Fabio Luiz Laurindo, 58, conta que, além do incentivo financeiro, os pescadores têm apoio de logística na entidade, para onde o material recolhido é inicialmente levado. "O que é bom para o pescador e para o meio ambiente tem nosso aval", afirma.

Gestora da APA (Área de Proteção Ambiental) Marinha do Litoral Centro, Maria Lanza, 41, lembra que o lixo do mar sempre estava presente entre as pautas prioritárias levantadas pelos pescadores.

"Quando foi feito o plano de manejo das APAs, isso surgiu como uma meta", conta. Ela emenda que outros municípios estão pedindo para participar do programa —"já fizeram até abaixo-assinado"— e essa ampliação poderá ocorrer numa próxima fase.

"Com o Mar Sem Lixo, criamos mecanismos de incentivo para a melhoria ambiental do nosso litoral e geramos um benefício social e econômico aos pescadores, que são parceiros muito importantes nesse trabalho", afirma a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

O Mar Sem Lixo começou em junho de 2022 em Cananeia, Itanhaém e Ubatuba. Desde então, até 2023, foram recolhidas pouco mais de três toneladas.

Em novembro do ano passado, ao ser expandido para Bertioga, Guarujá e São Sebastião, o programa experimentou um impulso no recolhimento, totalizando as mais de 20 toneladas agora anunciadas. O município com maior quantidade de recolhimento é justamente Guarujá (com quase 9 toneladas até o momento).