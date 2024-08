Pescadores fecham BR-101 em ato contra mortandade de peixes em rio no Espírito Santo

Rio de Janeiro

Um grupo de pescadores fecharam um trecho da BR-101, na rodovia do Contorno, em Cariacica (ES), na Grande Vitória, nesta quarta-feira (28). O ato ocorreu em protesto pela mortandade de peixes no rio Santa Maria e na baía de Vitória.

Planeta em Transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

A manifestação começou por volta das 8h e seguiu até às 11h, e um sentido ficou totalmente interditado por quase uma hora, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Ainda segundo a corporação, cerca de 20 pessoas colocaram pneus e atearam fogo. Os manifestantes também espalharam peixes pela pista.

Os trabalhadores reivindicam que a água o rio passe por análise físico-química. Eles afirmam que os peixes estão morrendo contaminados por substância tóxicas advindas de produtos químicos usados na construção de um aterro às margens do Santa Maria.

Pescadores fecham a BR-101 em protesto contra mortandade de peixes no rio Santa Maria - TV Globo/Reprodução/TV Globo

Segundo a PRF, a pista só foi liberada depois que representantes do grupo de pescadores conseguiram marcar uma reunião com o Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

A reunião ocorreu à tarde, entre os pescadores, o Iema e representantes da Prefeitura de Cariacica e da Polícia Civil do Espírito Santo. No encontro ficou definido que o Iema irá, junto com os pescadores, mapear os locais onde houve maior registro de mortandade de peixes e fazer as novas coletas de amostras necessárias para as análises laboratoriais, nesta quinta-feira (29).

"Desde que recebemos a denúncia, o Iema está realizando vistorias no rio Santa Maria e na baía de Vitória. Estamos averiguando todas as possíveis hipóteses de contaminação e contamos com a colaboração dos pescadores para nos mostrar os pontos críticos", afirmou o diretor-geral do instituto, Mário Louzada.

O órgão disse ainda que realizou vistorias tanto na margem do rio, quanto por meio de barcos e drones, além de verificar as empresas da região, mas que não foram encontrados indícios de contaminação. "O instituto mediu ainda a oxigenação, a temperatura e a condutividade da água, que se encontram dentro da normalidade", completou o Iema.

Os pescadores afirmam ter retirado toneladas de peixes mortos dos locais de pesca da região desde a quarta-feira passada. Uma semana depois, grande quantidade dos animais ainda são encontrados mortos. Outros animais silvestres, como cobras, e crustáceos de áreas de mangue, como caranguejos, também apareceram mortos.

Temendo contaminação, os pescadores interromperam suas atividades, e os moradores da região também deixaram de comprar os peixes.

Os trabalhadores afirmam que procuraram as autoridades para relatar o problema, mas ainda não haviam conseguido respostas concretas e, por isso, decidiram realizar o protesto na BR-101.

A Prefeitura de Cariacica disse que enviou uma equipe técnica ao local para fazer uma vistoria e ter uma análise mais detalhada da situação.

O Iema disse que recebeu a denúncia no último domingo (25) e que equipes realizaram vistorias na baía de Vitória pela margem, com barco e com drones, e que segue investigando a causa da mortandade dos peixes.