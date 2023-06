1973: Presidente do Chile afirma que país enfrenta ameaça fascista

São Paulo

O presidente do Chile, Salvador Allende, disse que o seu país vive "horas difíceis, marcadas pela ameaça fascista, pela crise no abastecimento e por um processo inflacionário que se não for controlado poderá desequilibrar a economia e solapar as bases do governo".

Allende acusou a oposição de desencadear desordem e violência nos últimos dias. O estudante esquerdista brasileiro Nilton Rosa da Silva tinha sido assassinado no dia 15 de junho.

O líder pediu união aos partidos da sua coalização. "É indispensável uma direção única, política e econômica, para lutar contra a ameaça golpista que, se tiver êxito, estabelecerá o mais sangrento fascismo em nosso país", afirmou.