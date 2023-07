1923: Jogo de futebol entre Ypiranga e Paulistano termina em briga

São Paulo

Os jogadores do Paulistano se retiraram de campo após uma grande briga na partida contra o Ypiranga, pelo Campeonato Paulista de futebol, neste domingo (1º).

A rixa começou depois da indecisão do árbitro em anular um gol do Paulistano, a cerca de dez minutos do fim do jogo, disputado no campo da avenida Água Branca, em São Paulo.

A confusão se alastrou, degenerando num charivari. Em outras partidas, já tínhamos vistos brigas em campo e nas arquibancadas, mas nunca uma balbúrdia de paus, de chanfalhos e de boxe, da qual poucos ficaram de fora. A impressão no momento era a de que não havia quem escapasse a sanha de descer a lenha.