1924: Bairro do Ipiranga tem canos quebrados e falta de água

São Paulo

Entre as queixas do povo registradas pela Folha da Noite, uma reclamação importante vem do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Lá falta água, principalmente nas ruas Xavier Curado e Cipriano Barata.

Enquanto as torneiras ficam secas, as águas escoam pela rua, por meio de canos quebrados, e formam lagoas permanentes. A interrupção do abastecimento faz com que as casas sofram com o mau cheiro.

Outra queixa do povo vem do bairro de Perdizes. A reclamação é que a distribuição de cartas pelo correio é deficiente. Por exemplo, a correspondência da manhã na rua Ministro Godói só costuma ser entregue às 12h ou mais tarde.