1973: Metrô de SP faz 1ª viagem de teste entre Jabaquara e Liberdade

São Paulo

A primeira viagem de teste do Metrô de São Paulo, entre as estações Jabaquara e Liberdade, foi realizada nesta sexta-feira (6). A composição transportou quase 100 passageiros no trajeto de 11 quilômetros.

A experiência levou 40 minutos devido à parada feita na estação Paraíso, considerada uma das mais importantes por abrigar o Centro de Controle do Metrô e por estar em posição estratégica. Em uma viagem normal, o percurso deve ser feito em 15 minutos.

A viúva do engenheiro Alipio Borba, Alaide Pinheiro Borba, foi uma das presentes no teste. "Meu marido foi o primeiro passageiro do bonde elétrico em São Paulo, em 1902, na linha para Santo Amaro", disse.