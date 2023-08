1923: Corinthians começa o 2º turno do Paulista como favorito

São Paulo

O segundo turno do Campeonato Paulista de futebol começará no domingo (19), e nessa fase será definido o campeão do torneio.

As equipes do Brás, do Santos, do Internacional e do Paulistano foram desclassificadas e não participarão dessa etapa, que contará com o clássico número de oito times concorrentes.

Desde já, pode-se apontar o grande favorito a empunhar o cetro de vencedor de 1923, o Corinthians. A agremiação leva tamanha vantagem sobre os demais competidores que não permite que se façam previsões sobre o campeão que não recaíam sobre o seu nome. A equipe abocanhou triunfos seguidos no primeiro turno e deve continuar assim no segundo.