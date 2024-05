Lago Guaíba segue acima da cota de alerta em Porto Alegre, com 4,7 metros

São Paulo

Segundo monitoramento divulgado pela Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) do Rio Grande do Sul, o patamar do lago Guaíba, em Porto Alegre, chegou a 4,70 metros no início da manhã desta segunda-feira (13), o que é considerado um número alto.

A cota de alerta do lago é 2,5 metros. A inundação ocorre quando o nível chega a três metros.

A Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes envolta por água em Porto Alegre - Fernando Oliveira (@fernando_berthold)

As chuvas registradas neste final de semana no estado podem levar o Guaíba a alcançar nível máximo em torno de 5,5 metros entre esta segunda e terça-feira (14).

O IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) informa que o pico até o momento foi registrado há uma semana, quando o lago subiu para a faixa de 5,3 metros.

Porto Alegre vive a pior enchente de sua história. Ruas e avenidas ficaram alagadas, e o aeroporto Salgado Filho está fechado devido ao acúmulo de água na pista e em áreas internas.

A cidade tem, no momento, 14.225 pessoas em abrigos temporários da prefeitura e entidades parceiras. Ao todo, 162 estruturas foram montadas para prestar assistência à população atingida pelas enchentes na cidade e região metropolitana.

Desse total, 103 abrigos contam com vigilância privada - 19 com suporte durante as 24 horas do dia e 94 das 19h às 7h.

Dois abrigos são exclusivos para mulheres e crianças. Um deles fica na zona sul e outro no bairro Santa Cecília. Outro abrigo exclusivo, no Foro Regional do Partenon, está sendo preparado.

As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul neste domingo (12) devem diminuir a partir da terça-feira , de acordo com o Climatempo.

O estado ainda sofre com os impactos das enxurradas que deixaram um rastro de mortes e destruição nas últimas semanas.