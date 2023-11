1923: Opositores e governador do RS aceitam interromper combates

São Paulo

Assis Brasil e Antunes Maciel, líderes dos oposicionistas ao governo do Rio Grande do Sul, concordaram com um armistício para interromper o conflito que o movimento revolucionário trava contra as forças apoiadoras da atual administração estadual.

A proposta foi feita pelo ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, que tenta mediar a pacificação no estado. Consultado antes, o governador gaúcho, Borges de Medeiros, também aceitou o plano.

O armistício começará a vigorar às 12h de 7 de novembro, visto não haver tempo para avisar antes todos os envolvidos no conflito. A trégua deverá permanecer enquanto durarem as negociações de paz.