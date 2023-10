1923: Ministro da Guerra para em SC antes de ir ao conturbado RS

São Paulo

O ministro da Guerra, o general Setembrino de Carvalho, chegou a Porto União (SC), em um trem especial, e foi recebido com entusiasmo pelo povo, que lhe fez uma calorosa manifestação.

Em frente à estação de trem, estava formado um batalhão da Força Pública do Estado, e os soldados prestaram as honras ao ministro por ocasião do seu desembarque.

O general Setembrino realizou um passeio pela cidade, acompanhado por autoridades oficiais e famílias.

A viagem do ministro tem como destino o Rio Grande do Sul, onde há o conflito entre um movimento revolucionário e defensores do governador gaúcho, Borges de Medeiros.