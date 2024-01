1924: Greve dos tecelões aumenta, e negociação está complicada

São Paulo

A greve dos tecelões em São Paulo tomou vulto e atingiu uma proporção inesperada quando surgiram as primeiras manifestações.

Algumas fábricas, que se encontram na obrigação de satisfazer as encomendas feitas por seus fregueses do país e do exterior, dispõem-se a entrar em acordo com os trabalhadores. Mas, como a organização que representava os tecelões foi fechada pela polícia, as negociações ficaram mais complicadas.

Nota-se também agora que o pavor incutido pelo governo nas classes produtoras é tão grande que, mesmo quando solicitadas, as comissões dos trabalhadores não se formam no seio da coletividade para discutir os interesses.