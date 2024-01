1924: PRP deve optar por Lacerda Franco para eleição a senador

São Paulo

O ambiente da política em São Paulo está tenso nesses últimos dias. A Comissão Diretora do PRP (Partido Republicano Paulista) já recebeu cerca de 120 indicações para lançar o nome de Antônio de Lacerda Franco para disputar a eleição para o Senado Federal.

A ideia é que Franco fique com a vaga a verificar-se com o fim do mandato no Senado de Álvaro de Carvalho, político que perdeu as graças do palácio dos Campos Elísios (sede do governo estadual) mesmo sem a interferência do candidato do partido a governador, Carlos de Campos.

É bem de ver que as resoluções não serão recebidas indiferentemente por outros políticos do PRP, sendo de se esperar agitação.