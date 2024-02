1924: Chuvas no RJ danificam usinas e destroem plantações de cana

São Paulo

Notícias do estado do Rio de Janeiro informam que as usinas de açúcar localizadas nas margens dos rios Paraíba do Sul e Muriaé foram terrivelmente danificadas e que as plantações de cana ficaram completamente destruídas por causa dos temporais.

Estima-se que os prejuízos sofridos pelas lavouras sejam enormes. Com essa situação, a tendência é que o preço do açúcar comece a subir no comércio.

Por causa das inundações dos rios e das quedas de barreiras, a linha férrea Leopoldina Railway suspendeu o tráfego do trem noturno para Vitória (ES). A ferrovia mantém só os trens diurnos que fazem o trajeto entre Campos (RJ) e Nova Friburgo (RJ).