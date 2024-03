1974: Geisel indica Paulo Egydio Martins para governar SP

São Paulo

O governador de São Paulo, Laudo Natel, anunciou oficialmente, em um comunicado nesta sexta-feira (29), a decisão do presidente da República, Ernesto Geisel, de indicar o engenheiro Paulo Egydio Martins para a sucessão no comando do estado.

Ao divulgar a escolha de Geisel, o atual governador paulista disse que expressava a sua confiança na promoção do congraçamento de todas as forças arenistas para o bem de São Paulo.

Paulo Egydio, que tinha sido ministro da Indústria e do Comércio na gestão do presidente Castello Branco, afirmou que gostaria que todos, sem exceção, dessem apoio a Natel até o último dia do mandato.