1924: Futebol do Rio sofre cisão com a saída de clubes da Liga

Uma proposta de continuidade do sistema do Campeonato de Futebol do Rio de Janeiro foi aprovada, por 21 votos contra 15, nesta quarta-feira (20), na assembleia geral da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, que organiza a competição.

Em seguida, um representante do Fluminense, falando em nome também do Flamengo, do Botafogo, do América e do Bangu, declarou que os cinco clubes estavam se desligando dessa entidade. Os times do Brasil e do Hellênico acompanharam a decisão dos dissidentes.

Assim, ficou anunciada a grande cisão no futebol carioca (isso ocorre depois de o Vasco ter, em 1923, vencido pela primeira vez o Campeonato de Futebol do Rio).