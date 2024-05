Polícia entra em Columbia e começa a desocupar prédio invadido por manifestantes

Nova York

A polícia da cidade de Nova York entrou na Universidade Columbia na noite desta terça-feira (30), em um novo esforço para dispersar os manifestantes pró-Palestina.

Imagens de TV da imprensa local mostraram um grupo de agentes de uma unidade de choque, equipados com capacetes e cassetetes, entrando na universidade localizada no distrito de Manhattan, que tem sido o epicentro os protestos estudantis que se espalharam por dezenas de instituições de ensino nos EUA.

"Estamos limpando tudo", gritava a polícia enquanto marchava até a entrada do prédio, onde mais cedo o grupo de ocupantes havia construído barricadas com a mobília da própria unidade.

Policiais de unidade de choque na Universidade Columbia, em Nova York, onde centenas de manifestantes protestam contra guerra em Gaza - Caitlin Ochs - 30.abr.24/Reuters

Depois de duas semanas de acampamentos no campus, um grupo invadiu um dos prédios da instituição durante a madrugada, horas depois de a universidade ter estabelecido um prazo para que eles desmontassem o acampamento erguido em protestos pró-Palestina no campus.

Segundo o jornal The New York Times, a polícia usou a escada de um caminhão usado em serviços de emergência para entrar por uma das janelas do Hamilton Hall. O histórico edifício acadêmico, invadido pelo grupo de manifestantes, havia sido rebatizado por eles como Hind Hall, em homenagem a Hind Rajab, uma criança palestina de seis anos que morreu em decorrência da guerra Israel-Hamas.

Unidade de choque da polícia de Nova York usa escada de veículo de emergência para entrar em prédio da Universidade Columbia invadido por manifestantes - Kena Betancur - 30.abr.24/AFP

Ainda de acordo com informações do jornal americano, vários estudantes foram vistos sendo retirados do prédio com as mãos atadas com braçadeiras. Eles não ofereceram resistência e foram levados do perímetro de Columbia em um ônibus da polícia, sob vaias dos manifestantes que seguiam do lado de fora da universidade.

Pouco depois do início da operação policial, a instituição divulgou um comunicado em que lamenta "que os manifestantes tenham escolhido agravar a situação por meio de suas ações".

"Depois que a universidade soube durante a noite que Hamilton Hall tinha sido ocupado, vandalizado, e bloqueados, ficamos sem escolha. Não arriscaremos a segurança de nossa comunidade ou o potencial de uma nova escalada", acrescentou a universidade.

Quando amanheceu nesta terça, o campus estava em clima de tensão e fechado para quase todos, a não ser para os alunos residentes em dormitórios e para funcionários essenciais ao funcionamento do campus. Se mal se ouvia qualquer movimentação do lado de dentro, por fora havia bastante barulho.

Em ambas as entradas principais da universidade, na altura da Rua 116 com as avenidas Broadway e Amsterdam, os grupos se juntavam para entoar palavras de ordem em apoio aos ocupantes do Hamilton Hall. Durante a manhã, no portão da Broadway, um grupo pequeno cantava pela liberação da Palestina, "viva a Intifada", e pelo fim dos investimentos da universidade em Israel. Logo a ação mudou para o lado leste do campus, onde fica o Hamilton Hall.

Isso porque, pouco antes de meio-dia, no horário local, um grupo de encapuzados desfraldou duas bandeiras nas janelas do segundo andar, de frente para a avenida Amsterdam. Uma dizia "Palestina Livre" e outra homenageava Manuel "Tortuguita" Paez Teran, um estudante morto pela policia na Geórgia em 2023 durante outro protesto, este contra a construção de um centro de treinamento para policiais em Atlanta. Ao longo da tarde, outro dos ocupantes periodicamente subia ao terraço para agitar uma bandeira da Palestina.

Cartazes colocados nas janelas de prédio da Universidade Columbia com inscrição 'Palestina Livre' e em memória de um estudante morto pela polícia na Geórgia - Natasha Madov - 30.abr.24/Folhapress

Os manifestantes também usaram mesas para formar barricadas na entrada do edifício. Muitos estudantes usavam capacetes, óculos de segurança e máscaras. Uma estudante usou um martelo para quebrar parte do vidro de uma porta.

O grupo Columbia University Apartheid Divest, que organiza o acampamento no campus, convocou pelo Instagram um protesto maior para as 14h, mas que só começou mesmo às 16h. Em menos de uma hora, um grupo com mais de 400 pessoas chegou. A maior parte usava lenços palestinos, máscaras cirúrgicas e óculos escuros, como uma forma de evitar a identificação.

Um casal de vendedores ambulantes cobrava de US$ 5 a US$ 12 por bandeiras palestinas, dependendo do tamanho; os lenços, chamados keffiyehs, custavam US$ 35. Mas havia um aviso para os interessados: os pretos esgotaram, só sobraram os vermelhos.

O coro do lado de fora era puxado por um grupo do lado de dentro do campus, que usava um microfone e uma caixa de som, com palavras de ordem semelhantes mas também clamando pela abertura do campus. A essa altura, já se podia ouvir os helicópteros da polícia rondando ao alto.

O grupo interno pausou a cantoria e aproveitou a atenção da imprensa para discursar, mas foi interrompido por outro grande grupo que chegou com placas e mais cantoria, dobrando o protesto de tamanho.

No início da noite, o Departamento de Polícia de Nova York e o prefeito da cidade, o democrata Eric Adams, disseram que "agitadores externos" estavam agravando os protestos e influenciando as ações dos estudantes.

Em uma entrevista coletiva no fim da tarde, Adams e a vice-comissária de inteligência e contraterrorismo Rebecca Weiner disseram que alguns dos manifestantes envolvidos não são alunos da universidade e são conhecidos da polícia há anos. O comissário da polícia de Nova York afirmou que a corporação está pronta para agir, caso a universidade peça ajuda.

"Não podemos e não permitiremos que o que deveria ser uma reunião pacífica se transforme num espetáculo violento. Não podemos esperar até que esta situação se torne ainda mais grave. Isto deve acabar agora", disse o prefeito.

O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que a invasão do prédio representa uma "abordagem absolutamente errada" dos manifestantes. "Uma pequena porcentagem de estudantes não deveria ser capaz de interromper a experiência acadêmica e o estudo legítimo do restante do corpo discente. Os alunos que pagam para frequentar a universidade e querem estudar deveriam fazer isso sem interrupções", disse.

Na série de protestos, os manifestantes fazem três exigências principais: que a universidade se desconecte de empresas que apoiam as Forças Armadas de Israel, transparência nas finanças da universidade e anistia para os estudantes e professores punidos por suas participações nos atos.

As manifestações pró-Palestina dos últimos dias provocaram intenso debate nas universidades. Estudantes que protestam contra a ofensiva militar em Gaza, incluindo ativistas judeus pela paz, dizem estar sendo censurados por meramente criticar o governo israelense ou expressar apoio aos direitos dos palestinos. Outros grupos, porém, argumentam que a retórica dos protestos é antissemita e, portanto, não deve ser tolerada.