1924: São Paulo tem noite pugilística de sucesso; Pratt vence Netto

São Paulo

Foi ótima a reunião de pugilismo realizada no sábado (5) no Casino Antarctica, em São Paulo, em um evento de muito sucesso, tanto na parte esportiva como na social, que serviu para melhorar bastante a imagem do boxe paulista.

As lutas foram todas bem disputadas. No principal combate, o argentino Jess Pratt bateu o brasileiro Goes Netto no sétimo assalto.

O árbitro dessa disputa foi muito tolerante. Consentiu que Netto agisse de forma reativa, sem dar luta, e não o advertiu quando o pugilista pretendia desferir golpes no rival caído. Também permitiu que Pratt atacasse o brasileiro que estava tonto, segurando as cordas, no ponto do nocaute.