1924: Nova entidade esportiva do Rio tem desavença entre clubes

São Paulo

A recém-fundada Amea (Associação Metropolitana de Esportes Athleticos) está ameaçada de uma nova luta, pois os mandachuvas da entidade recusam a aceitar os clubes Brasil e Hellênico no torneio da Série A do Campeonato de Futebol do Rio de Janeiro.

As duas equipes não querem ser admitidas na Série B ou ficar em condições inferiores. Cogita-se que o Brasil faça uma declaração dizendo preferir fechar as portas do que se submeter aos grandes clubes.

A Amea foi formada após cisão no futebol do Rio, com a saída de Fluminense, Flamengo e Botafogo da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, que organizava o torneio de futebol.