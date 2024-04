1974: Novo governo português apoia abertura de diálogo na África

São Paulo

Em sua primeira entrevista como presidente da Junta de Salvação Nacional de Portugal, que assumiu o poder do país com a queda do regime ditatorial de Marcello Caetano, o general António de Spínola mostrou implicitamente estar disposto a abrir diálogo com movimentos de libertação de territórios africanos.

Ele deixou claro que o assunto referente às colônias portuguesas só será resolvido pelo "consenso do país".

Spínola voltou a indicar que Portugal realizará eleições para a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte e para a formação de um novo governo. O general também anunciou que presos políticos serão libertados.