1924: Embaixador italiano visita Butantan e Museu do Ipiranga

São Paulo

O novo embaixador da Itália no Brasil, Pietro Badoglio, visitou as dependências do Instituto Butantan, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (21). No grupo que acompanhava o diplomata estava o secretário estadual do Interior, José Lobo.

Depois do Butantan, o embaixador dirigiu-se ao bairro do Ipiranga, onde percorreu todos os salões do Museu e apreciou as obras do monumento da Independência.

À tarde, ele visitou o Orfanato Cristóvão Colombo.

Badoglio viajará a Campinas na manhã desta quinta-feira e retornará a São Paulo no mesmo dia. À noite, ele jantará com o conde Francisco Matarazzo.