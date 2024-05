1924: Indústria é inaugurada em Campinas e gera entusiasmo

São Paulo

As instalações da Sociedade Anônima Indústrias de Seda Nacional, em Campinas, foram inauguradas nesta quinta-feira (22), com a presença do governador de São Paulo, Carlos de Campos, e do embaixador da Itália no Brasil, Pietro Badoglio.

A abertura da grande fábrica repercute fortemente, despertando entusiasmo coletivo no estado. Isso ocorre porque se considera que mais um passo foi dado ao desenvolvimento da indústria paulista, principalmente nesse ramo que até há pouco estava tolhido, em um pequeno molde.

Quem esteve lá elogiou a grandeza da engenharia, que fez o plano sair do papel e virar realidade.