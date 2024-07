1924: Rio é sacudido por rumores sobre supostas ações rebeldes

São Paulo

Rumores alarmistas sobre a realização de supostas ações de militares rebeldes inquietaram o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3).

O jornal O Brasil noticiou que, com os boatos, o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, chamou comandantes para visitar subitamente as tropas, mas nada anormal foi relatado.

Segundo a publicação, a explicação dada para o surgimento dos rumores é a de que alguns oficiais presos, por causa da revolta do forte de Copacabana de julho de 1922, puderam sair, de forma autorizada, para visitar as famílias. Além disso, um garoto de 17 anos pulou as grades do Catete (sede da Presidência) para pedir emprego.