1974: Nixon é forçado pela Justiça a entregar fitas sobre Watergate

A Justiça dos Estados Unidos determinou que o presidente do país, Richard Nixon, entregue para o promotor especial Leon Jaworski as 64 fitas com gravações relativas ao caso do escândalo de espionagem política Watergate.

Ao adotar a resolução, por oito votos a zero, os ministros da Suprema Corte americana rejeitaram o argumento de Nixon que alegava "inviolabilidade" dos documentos presidenciais. De acordo com a decisão, o material é essencial para o julgamento de ex-assessores do governante.

O advogado de Nixon, James St. Clair, afirmou que o presidente obedecerá "em todos os aspectos" à decisão da Suprema Corte.