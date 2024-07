São Paulo

Expressão da identidade negra, cabelos crespos e cacheados foram rejeitados durante séculos no Brasil. Colocados como inferiores e alheios ao ideal eurocentrado de beleza, eles foram presos, alisados a pente de ferro e submetidos a produtos químicos, num processo de adoecimento de mulheres negras.

Ao romperem com os padrões racistas e abraçarem sua identidade, mulheres negras têm fortalecido a autoestima e experimentado a liberdade de ser como querem.

Para falar o por que os cabelos são tão importantes para as mulheres negras, a apresentadora Priscila Camazano recebeu a repórter Paola Ferreira Rosa, no Como É que É? desta quinta-feira (25), Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

