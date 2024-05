Brasília

A senadora Leila Barros (PDT-DF) relacionou as emergências climáticas e a tragédia no Rio Grande do Sul com a transferência de terrenos do litoral em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. O assunto é tema da audiência pública na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado nesta segunda-feira (27).

"Causa mais perplexidade ao constatar que o avanço da iniciativa dessa natureza num momento de calamidade que vivemos no Rio Grande do Sul", diz. "A extinção dos terrenos da Marinha e a transferência de propriedade das áreas podem afetar a função dessas áreas na mitigação das mudanças climáticas".