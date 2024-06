Ribeirão Preto

Um trem moderno, com viagens embaladas por belas paisagens, atrações culturais e com degustação de vinhos a bordo. Assim deverá ser a operação do Trem do Pampa, que percorrerá 20 quilômetros de trilhos na região de fronteira com o Uruguai.

O novo trem turístico do país iniciará suas viagens no dia 20 de julho em Sant’Ana do Livramento, cidade na fronteira gaúcha separada por uma rua de Rivera, já do lado uruguaio, e ligará a estação central da cidade à estação de Palomas, na malha ferroviária concedida à Rumo Malha Sul.

Trem do Pampa, que vai operar aos sábados em Sant'Ana do Livramento (RS) - Flow Films

As viagens serão oferecidas aos sábados pela Giordani Turismo, empresa que há mais de três décadas opera o Trem do Vinho, em Bento Gonçalves, e terão vagões temáticos.

Um ganhou o nome Tannat e outro se chama Cabernet, em homenagem a duas variedades de uvas cultivadas na região, e receberão artistas locais com apresentações musicais e culturais ligadas à cultura gaúcha.

Cada um transportará até 50 pessoas, o que significa que cada viagem será feita por até 100 passageiros.

Além dos shows a bordo, os passageiros poderão degustar vinhos e suco de uva, num roteiro marcado pela vastidão dos campos e parreirais e por uma visita à vinícola Almadén.

A autorização para o funcionamento do trem foi dada pela superintendência de transporte ferroviário da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) no último dia 7 e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (25).

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (26) e custarão R$ 135, incluindo a visita à vinícola e o transfer rodoviário. O pacote contempla um dos trechos a bordo do trem, com retorno de ônibus. Moradores de Sant’Ana do Livramento e de Rivera que apresentarem comprovante de residência terão desconto de 50% no valor no primeiro ano de funcionamento do trem.

O roteiro tem duração total de três horas, das quais uma hora e dez minutos a bordo do trem.

O sistema vai operar com um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) fabricado pela Marcopolo Rail, desenvolvido em Caxias do Sul (RS) pela divisão da empresa destinada ao setor metroferroviário.

Foi a primeira vez que a empresa colocou em circulação um veículo sobre trilhos desenvolvido por ela, que teve desenvolvimento baseado em baixos custos de implementação ou recuperação de sistemas existentes. Pode ter quatro versões: diesel, diesel e elétrico, híbrido (baterias ou capacitores) e elétrico.

A composição, que em sua versão intercidades tem capacidade de transportar 280 passageiros, tem 2,7 m de largura, três portas laterais em cada carro, quatro saídas de emergência e um posto para cadeirante em cada veículo.

TREM DO PAMPA

Onde: Sant’Ana do Livramento (RS)

Quando: aos sábados, com início em 20/7

Roteiro: 20 quilômetros, entre as estações central e Palomas

Preço: R$ 135 (inclui um trecho ferroviário com degustação a bordo, retorno de ônibus e visita à vinícola Almadén); crianças até 5 anos não pagam (viajando no colo); moradores de Sant’Ana do Livramento e Rivera pagam meia por um ano

Informações: www.tremdopampars.com.br