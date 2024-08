Brasília

O governo federal criou um grupo de trabalho para propor melhorias no transporte aéreo de animais domésticos. A decisão está no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda-feira (19).

A comissão será comandada pelo Ministério de Portos e Aeroportos e contará com representantes de outros oito órgãos.

São eles os ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, da Saúde, e dos Direitos Humanos, as agências nacionais da Aviação Civil e de Vigilância Sanitária, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o Conselho Nacional de Medicina Veterinária.

João Fantazzini e o cão Joca, que morreu após viagem em avião da Gol - Giovanna Fantazzini/no Instagram

O grupo deverá receber contribuições da sociedade para depois propor alterações e melhorias nas regras de transporte aéreo de animais domésticos.

O transporte desses animais ficou sob escrutínio público depois do cachorro Joca morrer em um voo de Fortaleza para Guarulhos, em abril deste ano.

O cão Joca tinha 5 anos e viajaria do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, em Mato Grosso, no mesmo voo que seu dono. Por ser um cachorro de grande porte, não pôde ir junto aos assentos da aeronave e precisou ser despachado numa caixa de transporte, viajando no porão da aeronave.

Por um erro da Gol, o cachorro foi enviado para Fortaleza, cidade 2.082 km distante de Sinop. Para corrigir o erro, eram necessários outros dois voos, um de retorno para Guarulhos e um para Sinop, o destino correto.

Como Joca passaria por Guarulhos antes de ser enviado a Sinop, o tutor decidiu voltar para São Paulo para encontrar o animal.

Na ocasião, a Gol lamentou o ocorrido, atribuiu o desvio de rota do animal a uma falha operacional e disse que foi surpreendida pela morte do cachorro. Também afirmou, na época, que estava oferecendo todo suporte necessário ao tutor. "Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação", disse, em nota.