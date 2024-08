Brasília

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, afirmou nesta quarta-feira (28) que a fronteira com a Venezuela é a "mais difícil" para o Brasil e tem demandado esforços das Forças Armadas.

"Nossa fronteira com a Venezuela está bastante preparada para qualquer evento. Temos lá blindados, reforçamos pessoal do Exército, da Marinha. Estamos todos torcendo para que nada aconteça. Não vai acontecer, mas temos que estar preparados", disse o ministro à imprensa após cerimônia de aniversário de 25 anos do Ministério da Defesa.

O ministro José Mucio Monteiro comemorou nesta quarta-feira (28) o aniversário de 25 anos do Ministério da Defesa - Pedro Ladeira/Folhapress

Mucio ainda afirmou que as Forças Armadas brasileiras são preparadas para a defesa, não para o ataque. "Nós precisamos de uma defesa para dizer ‘não, aqui não entra, aqui é território do povo brasileiro’", disse.

O Exército intensificou o monitoramento das crises políticas da Venezuela após o ditador Nicolás Maduro ameaçar, no fim de 2023, invadir Essequibo —região da Guiana com grandes reservas de petróleo.

A exploração é feita por um consórcio de empresas liderado pela americana ExxonMobil. As ameaças de Caracas contra a Guiana geraram apreensão no Exército Brasileiro porque a única forma eficaz de ataque venezuelano seria por terra —e o único trajeto possível passaria por Roraima.

O comandante do Exército, Tomás Paiva, decidiu reforçar os batalhões na fronteira em Pacaraima. Chegaram blindados e mais militares. Os movimentos foram feitos como forma de dissuadir Maduro de fazer o ataque pelo território brasileiro.

A avaliação na cúpula do Exército é que a crise entre Venezuela e Guiana por Essequibo arrefeceu, e as chances de invasão são próximas a zero, segundo três generais ouvidos pela Folha.